Her ne kadar tadı güzel olsa da ve faydaları bulunsa da fazla tüketilen kaju kilo almanıza sebebiyet verir. Ayrıca kavrulmuş kajuları çok fazla tüketmemek porsiyonu küçük tutmak önemlidir. Hatta mümkünse tercihinizi çiğ kajudan yana kullanmanız çok daha iyi olacaktır.



KAJU NEREDE YETİŞİR?



Kaju sakız ağacıgiller familyasından bir tropikal iklim bitkisidir. Ağacın üretimi daha çok tohumla yapılır. Tropikal iklimde yetişir, kuraklığa dayansa da soğuğa kesinlikle dayanıklı değildir. Bu nedenle Ekvatora yakın yerlerde yetiştirilir.