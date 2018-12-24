Evet, bir patates gibi görünüyor olabilir ama o yacon. Ve yacon bitkisinden elde edilen şurup her derde deva niteliğinde. Hadi gelin yacon şurubu nedir, faydaları nelerdir bakalım.
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Evet, bir patates gibi görünüyor olabilir ama o yacon. Ve yacon bitkisinden elde edilen şurup her derde deva niteliğinde. Hadi gelin yacon şurubu nedir, faydaları nelerdir bakalım.
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