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  • Kadın-Sağlık
  • 24.12.2018 12:18
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 12:29

nedir? ?

Sağlıklı yaşam için doğal ürünlere yönelme furyası giderek yayılıyor. Daha önce adını bile duymadığınız bir çok bitki, insan vücuduna olan faydaları ile şaşırtıyor. Yacon onlardan biri. Sağlıklı gut bakterilerini çalıştıran nun faydaları saymak bitecek gibi değil. Peki ? ? Yacon şurubu kullananlar neler diyor? İşte detaylar.

Evet, bir patates gibi görünüyor olabilir ama o yacon. Ve yacon bitkisinden elde edilen şurup her derde deva niteliğinde. Hadi gelin yacon şurubu nedir, faydaları nelerdir bakalım.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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