Çocukları bekleyen tehlike: Miyopi! Miyopi nedir? Miyopi neden olur? Miyopi, son günlerde hasta sayısındaki artış ile birlikte tekrar gündeme geldi. En çok çocukları tehdit ediyor ve aşırı bilgisayar kullanımı miyopinin artışını hızlandırıyor. Peki miyopi nedir? Miyopi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakında merak edilen her şey haberimizde...

Miyopi, dünyadaki en yaygın göz rahatsızlıklardan biridir. Çoğunlukla kalıtımsal olan miyopi, günlük yaşamı olumsuz etkileyen problemlerin başında geliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen odaklanma bozukluğu, çocukların okul başarısını olumsuz etkilerken, bilgisayar kullanımı gibi faktörler de miyopinin artmasını tetikliyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, miyopinin nedenleri ve tedavisine yönelik önemli bilgiler paylaştı. HABERİN DEVAMI

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