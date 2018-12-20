Çocukları bekleyen tehlike: Miyopi! Miyopi nedir? Miyopi neden olur?

Miyopi, dünyadaki en yaygın göz rahatsızlıklardan biridir. Çoğunlukla kalıtımsal olan miyopi, günlük yaşamı olumsuz etkileyen problemlerin başında geliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen odaklanma bozukluğu, çocukların okul başarısını olumsuz etkilerken, bilgisayar kullanımı gibi faktörler de miyopinin artmasını tetikliyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, miyopinin nedenleri ve tedavisine yönelik önemli bilgiler paylaştı.
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