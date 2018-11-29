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  • Kadın-Sağlık
  • 29.11.2018 14:53

4 günde kilo verdiren diyeti nedir? nasıl yapılır?

Fazla kilolar herkesin sorunu. Sadece görünüş için değil, sağlık açısından da fazla kilolardan kurtulmak, ilerleyen zamanlarda kilonun tetiklediği hastalıkların önüne geçiyor. İşte en önemli nokta burada başlıyor 'kilo vermek' Birçok farklı kilo verme yöntemi duyuyoruz. diyeti onlardan biri. 4 günde kilo verdiren , kilolarından hızlıca kurtulmak isteyenler için can simidi niteliğinde. Peki ama hızlı kilo verdiren , nasıl yapılır? Muz diyeti sağlıklı mı? İşte muz diyeti hakkında tüm detaylar...

Muz diyetini daha önce hiç duymadıysanız hazır olun! 4 gün boyunca sadece muz ile besleneceğiniz diyet sayesinde vücudunuz büyük bir değişim içine girecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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