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  • Kadın-Sağlık
  • 23.11.2018 17:29
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 17:39

Başkan Erdoğan'ın "Bu işi çözün" talimatına 'dan destek

Başkan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda beslenmeyle ilgili "Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün" talimatını vermişti. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , Başkan Erdoğan'ın talimatına destek verdi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtay'ın kuruluşunun 150'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Şeker en tatlı zehirdir' konulu konferansa katıldı.

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