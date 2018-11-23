Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtay'ın kuruluşunun 150'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Şeker en tatlı zehirdir' konulu konferansa katıldı.
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Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtay'ın kuruluşunun 150'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Şeker en tatlı zehirdir' konulu konferansa katıldı.
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