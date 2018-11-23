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  • 23.11.2018 17:06
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 17:12

36 milyon kişi hastalığına yakalandı (HIV nedir? HIV neden olur?)

/ Ortak Programı () tarafından yayınlanan raporda, Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyanların yüzde 75'inin durumundan haberdar olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS), 2017 verilerine göre, dünyada Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyanların yüzde 75'inin durumundan haberdar olduğunu bildirdi.

UNAIDS'in yayımlanan yeni raporunda, yoğunlaştırılmış HIV testi ve tedavilerinin HIV ile yaşayan daha fazla insana ulaşılmasını sağladığı belirtildi. Raporda, geçen yıl dünyada yaklaşık 36,9 milyon kişinin HIV taşıdığı, bunların 21,7 milyonunun tedavi gördüğü kaydedildi.

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