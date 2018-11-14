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  • 14.11.2018 10:28

sırasında korkuyorsanız sebebi bu hastalık olabilir

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Hanımlar cinsel ilişki sırasında bu sorunu yaşıyorsa...

SORU: Nafiz Bey, yeni evliyim. 3 aydır eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. O da sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor.
Korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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