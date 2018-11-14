SORU: Nafiz Bey, yeni evliyim. 3 aydır eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. O da sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor.
Korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
SORU: Nafiz Bey, yeni evliyim. 3 aydır eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. O da sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor.
Korkuyorum. Yardım edin. Ne yapayım?
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