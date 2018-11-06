Disleksi, öğrenme bozukluğu olarak bilinen bir hastalıktır. Erken yaşlarda ortaya çıkar. Dünyada her yıl 1-7 Kasım haftası, Disleksi Farkındalık Haftası olarak kutlanıyor. Pek ciddiye alınmadığından disleksi sorunu olan birçok insan hayatına çeşitli zorluklarla devam etmeye çalışmaktadır. Ayrıca disleksi Türkiye'de yaygın olarak görülen bir hastalık. Peki disleksi nedir?

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi tanımı ilk kez Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından 1881 yılında yapılmıştır, genel manada okuma bozukluğu olarak nitelendirilir.

DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disleksi çocuklar, benzer sesteş harfleri karıştırma, D ile B gibi, M ile N gibi harf atlama veya ekleme, alfabeyi öğrenmede güçlük çekme, organize olamama, verilen talimatları takip etmede zorlanma, yön ve zaman kavramlarını karıştırma gibi öğrenme güçlüğü gösterebilirler. Disleksi okuma, yazma, öğrenme, ifade etme, anlatma becerileriyle birlikte özellikle matematik becerilerinin kazanılıp ifade edilmesinde ortaya çıkan öğrenme bozukluğudur. Çocuklarda çok yaygın olarak görülür ancak zeka geriliğiyle karıştırılmaması gereken bir durumdur. Çünkü zeka olarak yaşıtlarından ileri durumda bulunan çocuklarda da disleksi görülme tehlikesi vardır.

DİSLEKSİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Disleksi iki durumda değerlendirilir. Okul öncesi çağda çocuklarda ortaya çıkar aynı zamanda okul çağındaki çocuklarda da görülür. Okul öncesi çağdaki çocuklarda renk, şekil, sayıları öğrenme konusunda bir takım güçlükler görülebiliyor. Okul çağındaki çocuklarda ise yazarken eksik yazma, hatalı yazma, ifade etme anlamında da güçlüklerin görüldüğü söylenebilir.

Sadece belirtilerden yola çıkarak çocuğa disleksi tanısı koymak elbette doğru bir yaklaşım değildir ancak eğitimciler ve aileler bahsettiğimiz sorunları gözlemledikleri takdirde mutlaka durumu ciddiye almalı ve bir uzmana başvurmalıdır.

Doğum sırasında yaşanan problemler, doğum sonrası yaşanan problemler disleksinin oluşumuna zemin hazırlayan unsurlar olarak ikiye ayrılır.

DİSLEKSİNİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Disleksinin tedavisi mümkündür. Yoğun bir özel eğitim ve uzman takibinde bu problemin üstesinden gelinebilir. Bu alanda çalışan özel eğitim elemanları mevcuttur onların eğitim vermesi sonucu disleksi yaşayan çocuklarda; eksik olan beceriler geri kazandırılır. Disleksi sorunu olan çocuklar özel bir eğitimden geçirilmelidir.

Erken tanı ve tedavi sorunun çözülmesinde çok büyük role sahiptir.