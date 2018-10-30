FAYDALARI RESMİ OLARAK KANITLANDI
Gilaburu adını daha önce duydunuz mu? Bu topraklarda yetişen ve faydaları saymakla bitmeyen, hatta kanıtlanan gilaburu ile tanışmanızın tam vakti. Yoğunlukla Kayseri'nin Bünyan ilçesi ile civarında yetişen ve "gilaburu" bitkisi, böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasıyla eczanelerde takviye edici gıda olarak satılıyor.
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