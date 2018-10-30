  • Kadın-Sağlık
  • 30.10.2018 16:15
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 17:02

meyvesinin faydaları kanıtlandı (Gilaburu nedir? Gilaburu bitkisi neye yarar?)

Mucizenin ta kendisi doğada. bunlardan biri. Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan Gilaburu ağacının meyvesinin faydalarının neler olduğunu merak edenler hemen gilaburu nedir araştırmaya başladı bile. 'de de raflarda yerini almaya başlayan gilaburu bize çok uzak bir adreste değil. Peki o zaman gilaburu bitkisi nedir? Gilaburunun faydaları nelerdir? Gilaburu neye iyi gelir? İşte mucizevi bitki gilaburu hakkında her şey.

FAYDALARI RESMİ OLARAK KANITLANDI

Gilaburu adını daha önce duydunuz mu? Bu topraklarda yetişen ve faydaları saymakla bitmeyen, hatta kanıtlanan gilaburu ile tanışmanızın tam vakti. Yoğunlukla Kayseri'nin Bünyan ilçesi ile civarında yetişen ve "gilaburu" bitkisi, böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasıyla eczanelerde takviye edici gıda olarak satılıyor.

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