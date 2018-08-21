Soda ile maden suyu arasındaki fark nedir?

Maden suyu da soda da mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir. Ancak maden suyunun saf ve mineral deposudur.

Maden suyu içerisinde çözülmüş mineral sıvıları bulunduran elementlerden oluşan bir içecektir. Soda ise içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbonhidrat eklendiğinde elde edilir. Maden suyunun minerali çok zengin iken soda mineral içermemektedir.