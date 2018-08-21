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Maden suyu ile soda arasındaki fark nedir?

Son yıllarda ülkemizde yüksek miktarda tüketilen maden suyu ve sodanın aslında farklı özellikler taşıdığını biliyor musunuz? Belki de çoğumuz maden suyu ve sodanın isimleri farkı olsa da aynı etkide olduğunu düşünüyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan soda ve maden suyu arasındaki farkı anlattı...

Maden suyu ile soda arasındaki fark nedir?

Maden suyu da soda da mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir. Ancak maden suyunun saf ve mineral deposudur.

Maden suyu içerisinde çözülmüş mineral sıvıları bulunduran elementlerden oluşan bir içecektir. Soda ise içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbonhidrat eklendiğinde elde edilir. Maden suyunun minerali çok zengin iken soda mineral içermemektedir.

  • 21 Ağustos 2018, Salı 20:52
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