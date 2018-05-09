Yaşla gelen tehlike: Kanser

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Aydın ise uyarıyor. Kanserin bir yaşlı hastalığı olduğunu belirtiyor. "Babalarımızın dedelerimizin zamanında insanlar veremden,zatürreden, tüberkülozdan ölüyordu. Bunlar büyük oranda önlendi ve insan ömrü uzadı. Bu kez kanserler ön plana çıktı. Kanser yaşla orantılı bir hastalık" bilgisini veriyor. Erken teşhis ile kanser vakalarının yüzde 50 oranında önlenebildiğini belirten Prof. Dr. Aydın, şöyle devam ediyor: "Obezite birçok kanseri artırıyor. Tütsülenmiş, dumanda ateşte pişirilmiş yiyecekler, mide kanseri açısından zararlı. Daha çok haşlama yemeliyiz. Salamura edilmiş yiyeceklerden uzak durmak lazım."