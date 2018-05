Sırt ağrısı kamburluk habercisi

Kamburlukla birlikte zamanla omurganın yapısı bozuluyor. Zayıflayan sırt kaslarına bağlı olarak sırt ağrısı görülmeye başlıyor. Kamburla birlikte daralan göğüs kafesi, nefes darlığına neden olabiliyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ortaya çıkan bu durum omurganın normal eğriliklerini koruyamamasına ve kas iskelet sistemi problemlerine yol açıyor.

MÜDAHALE ŞART

2017 yılında Journal of the American Geriatrics Society'de yayınlanan çalışmada, kamburluğun 65 yaş üstü kişilerde fiziksel kısıtlılıklara neden olduğu belirtiliyor. 10 senede bir artar 55 yaşından sonra kamburluk durumu, her 10 senede yüzde 6-10 arasında artıyor. Kişiye doğru duruşun nasıl olduğunu öğretmek, ergonomik olarak yardım alabileceği yastık, rulo gibi destekler önermek, tedavinin en önemli kısmını oluşturuyor.

Her yaşta görülebilen kamburluk, ilerleyen dönemlerde göğüs kafesine baskı yapıp nefes darlığına neden oluyor.