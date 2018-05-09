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Kansere semizotu

Kansere semizotu

Diğer yeşilliklere oranla daha fazla Omega 3 içeren semizotu, vücuda adeta kalkan oluyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamini ile hastalıklardan koruyor. Kalp damar sağlığına olumlu faydası bulunan semizotu, kötü kolesterolü düşürüyor. Antioksidan içeriği ile bağışıklığı güçlendiriyor. Kanser gibi hastalıkların tedavisini destekliyor. Böbreklerdeki kum ve taşı döküyor.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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