Diğer yeşilliklere oranla daha fazla Omega 3 içeren semizotu, vücuda adeta kalkan oluyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamini ile hastalıklardan koruyor. Kalp damar sağlığına olumlu faydası bulunan semizotu, kötü kolesterolü düşürüyor. Antioksidan içeriği ile bağışıklığı güçlendiriyor. Kanser gibi hastalıkların tedavisini destekliyor. Böbreklerdeki kum ve taşı döküyor.
Kansere semizotu
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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