Kansere semizotu

Diğer yeşilliklere oranla daha fazla Omega 3 içeren semizotu, vücuda adeta kalkan oluyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamini ile hastalıklardan koruyor. Kalp damar sağlığına olumlu faydası bulunan semizotu, kötü kolesterolü düşürüyor. Antioksidan içeriği ile bağışıklığı güçlendiriyor. Kanser gibi hastalıkların tedavisini destekliyor. Böbreklerdeki kum ve taşı döküyor.