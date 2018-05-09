İnsan sağlığında hayati önem taşıyan böbreklerin sağlıklı olması, doğru beslenmekten geçiyor. Mutfaklarda geniş yer tutan yoğurt, probiyotik içeriği ile böbrekleri güçlendiriyor. Maydonuz, böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Yine A vitamini deposu yeşil yapraklı sebzeler, böbreklerin yükünü hafifletiyor. Yazın en sevilen meyvelerinden karpuz da böbreklerdeki kumu temizliyor.
Böbreklere karpuz gücü
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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