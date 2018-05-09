Böbreklere karpuz gücü

İnsan sağlığında hayati önem taşıyan böbreklerin sağlıklı olması, doğru beslenmekten geçiyor. Mutfaklarda geniş yer tutan yoğurt, probiyotik içeriği ile böbrekleri güçlendiriyor. Maydonuz, böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Yine A vitamini deposu yeşil yapraklı sebzeler, böbreklerin yükünü hafifletiyor. Yazın en sevilen meyvelerinden karpuz da böbreklerdeki kumu temizliyor.