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Böbreklere karpuz gücü

Böbreklere karpuz gücü

İnsan sağlığında hayati önem taşıyan böbreklerin sağlıklı olması, doğru beslenmekten geçiyor. Mutfaklarda geniş yer tutan yoğurt, probiyotik içeriği ile böbrekleri güçlendiriyor. Maydonuz, böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Yine A vitamini deposu yeşil yapraklı sebzeler, böbreklerin yükünü hafifletiyor. Yazın en sevilen meyvelerinden karpuz da böbreklerdeki kumu temizliyor.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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