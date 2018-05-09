Acı biber diyabet biter

Yaz kış tüketilen acı biber, tam bir şifa deposu özelliği taşıyor. Günde 1 adet yenildiğinde bile vücudu koruyor. Vücudun vitamin, kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Midedeki mikropların ölmesini sağlıyor. Bağırsakları temizliyor. Şekeri düşürüyor. Lifli içeriği ile kabızlığı bitiriyor. Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi acıyı da kararınca tüketmek gerekiyor.