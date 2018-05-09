;
Yol Durumu
  1. Kansere semizotu
  2. Yaşla gelen tehlike: Kanser

Acı biber diyabet biter

Acı biber diyabet biter

Yaz kış tüketilen acı biber, tam bir şifa deposu özelliği taşıyor. Günde 1 adet yenildiğinde bile vücudu koruyor. Vücudun vitamin, kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Midedeki mikropların ölmesini sağlıyor. Bağırsakları temizliyor. Şekeri düşürüyor. Lifli içeriği ile kabızlığı bitiriyor. Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi acıyı da kararınca tüketmek gerekiyor.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Kadın-Sağlık Haberleri Tüm kadın-sağlık haberleri
Tüm Kadın-Sağlık Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar