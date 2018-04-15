Yüksek şeker kolesterolü tetikler

Toplumda 'şeker hastalığı' olarak bilinen diyabet, ömür boyu süren ve kontrol gerektiren bir hastalık olarak biliniyor. Çabuk acıkma, ani tatlı isteği, yemeklerden sonra bastıran uyku, sinirli ve gergin ruh hali, ağız kuruluğu gibi şikayetlerle kendisini belli ediyor. Tedavisi ihmal edildiğinde felce bile neden olabiliyor. Çoğu zaman diğer kronik hastalıkların oluşmasına da zemin hazırlıyor. Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzm. Dr. Yaser Süleymanoğlu, diyabeti olanların dikkat etmesi gereken hastalıklar hakkında bilgi veriyor...
Tansiyonu yükseltir:
Diyabetlilerin yaklaşık yüzde 70'inde tansiyon hastalığı görülüyor. Yüksek kan şekerinin en fazla zarar verdiği organların başında kalp ve damarlar bulunuyor. Bu rahatsızlıkla birlikte görülen yüksek tansiyon erken dönemde inme, beyin kanaması ve kalp krizine neden oluyor. Tansiyonu kontrol etmek için açlık kan şekerinin 100-110 mg, tokluk kan şekerinin ise 140 mg'ın altında tutulması gerekiyor.
Kolesterole davetiye:
Kontrol edilemeyen diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi hayatı ciddi oranda tehdit eden hastalıkları beraberinde getiriyor. Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL, damar çeperini daraltarak tıkıyor. Bu nedenle diyabet hastalarında kalp krizi görülme riski 4 kat artıyor. Bunun engellenmesi için kötü kolesterol seviyesinin 100'ün altına çekilmesi gerekiyor.
Obezitenin dostu:
Obezite hastası olanların yüzde 80'i hayatlarının devamında diyabet sorunuyla karşılaşıyor. Diyabet de sıklıkla kilolu kişilerde ortaya çıkıyor. Bu durum, diyabet ve obezite arasındaki sinsi bağı gözler önüne seriyor. Obeziteden korunmanın yolu, sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bu sayede fazla kilolu kişiler için erken dönemde diyabeti önlemek de mümkün olabiliyor. Diyabeti olan kilolu kişiler, zayıfladıktan sonra tansiyon ve kolesterol ilaçlarını bırakabiliyor. Kilo veren kişilerde kan şekeri düzeldiği için insülin dozu bile azaltılabiliyor.
Gözünüzü dört açın:
Diyabet; en çok göz, beyin kalp ve böbreklerde bulunan kılcal damarları hedef alıyor. Bu nedenle diyabeti olanların göz sağlığına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Kan şekerinin yükselmesi, gözün arka tabakasında bulunan kılcal damarların yapısı ve dolaşımı etkilenebiliyor. Bu da zamanla göz kanaması ve körlük gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bununla birlikte gözün ön tarafında bulunan lenste de, şeker birikimi sonucunda katarakt meydana gelebiliyor.
Bağırsakları bozar:
Uzun yıllar süren diyabet, mide ve bağırsak tembelliği yapıyor. Bunu engellemek için sağlıklı beslenmek, kan şekerini kontrol altında tutmak gerekiyor. Eg zama da yapıyor: Diyabet, iç organlarının yanı sıra cildi de etkiliyor. Vücutta dolaşım azalıyor. Bu da ciltte egzama, mantar, deri enfeksiyonlarına ve diyabete bağlı ayak yarasına neden oluyor.
Dişlere dikkat:
Diyabetli kişilerde, diş etlerinde şeker birikimi meydana geliyor. Bu durum, diş etinin içinde birçok bakteri ve mantar oluşmasına neden oluyor. Diş eti iltihabı, diş eti çekilmesi ve erimesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ek olarak diş eti iltihabı ve sorunu olan kişilerde kan şekerini kontrol altına almak zorlaşabiliyor. Bu sebeple diyabet hastalarının diş eti bakımını düzenli yapması, dişlerini fırçalamayı aksatmaması gerekiyor.
Bağışıklığı zayıflatır:
Kan şekeri yüksekliği, bağışıklık sistemini de zayıflatıyor. Bu kişiler; grip, nezle hatta zatürre gibi hastalıklara karşı diğer insanlara göre daha yatkın olabiliyor. Diyabeti olanların kış aylarında sağlıklı beslenmesi, her yıl periyodik olarak grip aşısı yaptırması gerekiyor.
Tansiyonu yükseltir:
Diyabetlilerin yaklaşık yüzde 70'inde tansiyon hastalığı görülüyor. Yüksek kan şekerinin en fazla zarar verdiği organların başında kalp ve damarlar bulunuyor. Bu rahatsızlıkla birlikte görülen yüksek tansiyon erken dönemde inme, beyin kanaması ve kalp krizine neden oluyor. Tansiyonu kontrol etmek için açlık kan şekerinin 100-110 mg, tokluk kan şekerinin ise 140 mg'ın altında tutulması gerekiyor.
Kolesterole davetiye:
Kontrol edilemeyen diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi hayatı ciddi oranda tehdit eden hastalıkları beraberinde getiriyor. Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL, damar çeperini daraltarak tıkıyor. Bu nedenle diyabet hastalarında kalp krizi görülme riski 4 kat artıyor. Bunun engellenmesi için kötü kolesterol seviyesinin 100'ün altına çekilmesi gerekiyor.
Obezitenin dostu:
Obezite hastası olanların yüzde 80'i hayatlarının devamında diyabet sorunuyla karşılaşıyor. Diyabet de sıklıkla kilolu kişilerde ortaya çıkıyor. Bu durum, diyabet ve obezite arasındaki sinsi bağı gözler önüne seriyor. Obeziteden korunmanın yolu, sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bu sayede fazla kilolu kişiler için erken dönemde diyabeti önlemek de mümkün olabiliyor. Diyabeti olan kilolu kişiler, zayıfladıktan sonra tansiyon ve kolesterol ilaçlarını bırakabiliyor. Kilo veren kişilerde kan şekeri düzeldiği için insülin dozu bile azaltılabiliyor.
Gözünüzü dört açın:
Diyabet; en çok göz, beyin kalp ve böbreklerde bulunan kılcal damarları hedef alıyor. Bu nedenle diyabeti olanların göz sağlığına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Kan şekerinin yükselmesi, gözün arka tabakasında bulunan kılcal damarların yapısı ve dolaşımı etkilenebiliyor. Bu da zamanla göz kanaması ve körlük gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bununla birlikte gözün ön tarafında bulunan lenste de, şeker birikimi sonucunda katarakt meydana gelebiliyor.
Bağırsakları bozar:
Uzun yıllar süren diyabet, mide ve bağırsak tembelliği yapıyor. Bunu engellemek için sağlıklı beslenmek, kan şekerini kontrol altında tutmak gerekiyor. Eg zama da yapıyor: Diyabet, iç organlarının yanı sıra cildi de etkiliyor. Vücutta dolaşım azalıyor. Bu da ciltte egzama, mantar, deri enfeksiyonlarına ve diyabete bağlı ayak yarasına neden oluyor.
Dişlere dikkat:
Diyabetli kişilerde, diş etlerinde şeker birikimi meydana geliyor. Bu durum, diş etinin içinde birçok bakteri ve mantar oluşmasına neden oluyor. Diş eti iltihabı, diş eti çekilmesi ve erimesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ek olarak diş eti iltihabı ve sorunu olan kişilerde kan şekerini kontrol altına almak zorlaşabiliyor. Bu sebeple diyabet hastalarının diş eti bakımını düzenli yapması, dişlerini fırçalamayı aksatmaması gerekiyor.
Bağışıklığı zayıflatır:
Kan şekeri yüksekliği, bağışıklık sistemini de zayıflatıyor. Bu kişiler; grip, nezle hatta zatürre gibi hastalıklara karşı diğer insanlara göre daha yatkın olabiliyor. Diyabeti olanların kış aylarında sağlıklı beslenmesi, her yıl periyodik olarak grip aşısı yaptırması gerekiyor.
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