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yöntemiyle doğum yapan anneler dikkat!

Sezeryan yöntemiyle doğum yapan anneler dikkat!

Sezeryen yöntemi ile dünyaya gelen bebeklerin, normal doğum ile gözlerini açanlara oranla daha fazla hastalıkla karşılaştıkları bir kez daha kanıtlandı.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 07:20
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