Sezeryen yöntemi ile dünyaya gelen bebeklerin, normal doğum ile gözlerini açanlara oranla daha fazla hastalıkla karşılaştıkları bir kez daha kanıtlandı.
Sezeryan yöntemiyle doğum yapan anneler dikkat!
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Sezeryen yöntemi ile dünyaya gelen bebeklerin, normal doğum ile gözlerini açanlara oranla daha fazla hastalıkla karşılaştıkları bir kez daha kanıtlandı.
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