Doğum kontrol ilacı kilo yapar mı?

Eşimle 6 aydır evliyiz. İlişkiye girmekte zorlanıyoruz. Çünkü o sırada ağrıdığını söyleyip kasılıyor. Doktora gitmiyor. Ağrı kesici krem bir işe yarar mı?

Anlattıklarına bakılırsa Vaginismus dediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız.

Tedavisi ise cinsel terapi dediğimiz psikiyatrik takip gerektiren sohbetler ve kişinin muayenesine göre değişebilen ilaç tedavileridir.

Özellikle psikiyatri, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları muayenesi gerekir. Sorun ağrı olmadığından ağrı kesici kremler işe yaramaz. Bu şikayete çözüm adı altında çeşitli uygulamalar hasta ve yakınlarının umudunu ve parasını tüketmekten başka bir işe yaramaz. Bu nedenle kulaktan dolma çare önerileriyle vakit ve nakit kaybetme.

Sabır ve gayretle düzelebilen hastalıklardandır.

Yeter ki doktor takibiyle süreci sürdürün.