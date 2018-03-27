Uyku apnesi felç eder

Doktor Bey; Son 2 aydır adet kanamamgiderek arttı. Dinleniyorum ama halsizliğimgeçmiyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Adet kanamaların, düzenli aralıklarla, ancak fazla miktarda 7 günden uzun süreyle oluşuyorsa "Menoraji" dediğimiz durum akla gelir. Normal bir adet düzeni ortalama 28 gün (7 gün daha fazla veya daha az olabilir)devam eder. Kanama yaklaşık 4 gün (2 gün fazla veya az olabilir)sürer. Beklenen ortalama kan kaybı 40 mililitre (20 mililitre fazla veya az) olabilir. Yani yaklaşık bir su bardağının beşte biri. Bu tariflerden fazla olması durumunda demir kaybı olur. Kansızlık başlar. Halsizlik,çarpıntı ve bir sürü şikâyeteklenebilir. Hemen kadınhastalıkları uzmanı veyaİç hastalıkları uzmanınabaşvur. Tedbir al.
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