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Birçok hastalığın çaresi ama kilosu tam 20 bin dolar!

Ölü bir tırtılın kafasında yetişen '' özellikle 'de geleneksel hale gelen ve kilosu 20 bin dolara satılan birçok derde deva bir besindir.

Dergisi'nde yer verilen tırtıl mantarının öyküsünü BBC Dergi grubu da inceledi ve ortaya ilginç bilgiler çıktı. Çin'in güney kesimindeki dükkanlarda 2-3 cm uzunluğunda kuru tırtıl satıldığını görenler daha sonra tırtılın kafasındaki uzantılar ve onun lezzetiyle vazgeçilmez ve çok faydalı bir yiyecek bulduklarını düşünürler

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 11:16
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