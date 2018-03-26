Birçok hastalığın çaresi ama kilosu tam 20 bin dolar!

Ölü bir tırtılın kafasında yetişen 'tırtıl mantarı' özellikle Çin'de geleneksel hale gelen ve kilosu 20 bin dolara satılan birçok derde deva bir besindir.

National Geographic Dergisi'nde yer verilen tırtıl mantarının öyküsünü BBC Dergi grubu da inceledi ve ortaya ilginç bilgiler çıktı. Çin'in güney kesimindeki dükkanlarda 2-3 cm uzunluğunda kuru tırtıl satıldığını görenler daha sonra tırtılın kafasındaki uzantılar ve onun lezzetiyle vazgeçilmez ve çok faydalı bir yiyecek bulduklarını düşünürler