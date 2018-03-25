Menopoz döneminde hangi besinler tüketilmeli?

3 aydır evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremedik. Cinselorganımda yara çıktı. Geçen gün ilişkiye girmeyeçalışırken gene acıdı. Krem sürsem geçer mi? Anlaşılan gergin bir durumdasın. Evlilik yeni bir hayat demektir. Maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması, cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. Kaldı ki kendinize özel cinsel ilişkinizi bileyaşayabileceğiniz rahat bir mekan yokken sıkıntı, stres, kaygı, evham çok olur. Bu da senin bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalin var. Her önünegelen kremi kullanma. Kaldı ki başka hastalıklarda olabilir. Hızlıca cinsel ilişkiyi tamamlama hissi cinsel organlara zarar vermiş olabilir.
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