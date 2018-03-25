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Menopoz döneminde hangi besinler tüketilmeli?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Menopoz döneminde hangi besinler tüketilmeli?
3 aydır evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremedik. Cinsel organımda yara çıktı. Geçen gün ilişkiye girmeye çalışırken gene acıdı. Krem sürsem geçer mi?
Anlaşılan gergin bir durumdasın. Evlilik yeni bir hayat demektir. Maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması, cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. Kaldı ki kendinize özel cinsel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekan yokken sıkıntı, stres, kaygı, evham çok olur. Bu da senin bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalin var. Her önüne gelen kremi kullanma.
Kaldı ki başka hastalıklarda olabilir. Hızlıca cinsel ilişkiyi tamamlama hissi cinsel organlara zarar vermiş olabilir.
  • 25 Mart 2018, Pazar 08:02
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