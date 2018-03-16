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sırasında ağrının sebebi bu olabilir

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Cinsel ilişki sırasında ağrının sebebi bu olabilir
Doktor bey; 3.5 ay önce evlendik. Eşim, her birlikte olduğumuzda hemen "ağrım var" diyor. Ben de fazla ısrar etmiyorum. Gerçekten ağrı olur mu?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk huzursuzluk durumlarına, "disparoni" yani " ağrısı" denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın Hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.
Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak % 70 jinekolojik, %30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır.
İhmal etmeyin. Yoksa Cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
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  • 16 Mart 2018, Cuma 15:03
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