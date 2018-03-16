Cinsel ilişki sırasında ağrının sebebi bu olabilir

Doktor bey; 3.5 ay önce evlendik. Eşim, her birlikteolduğumuzda hemen "ağrım var" diyor. Ben defazla ısrar etmiyorum. Gerçekten ağrı olur mu? CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk huzursuzluk durumlarına, "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir. Kadınlarda sıkkarşılaştığımız birdurumdur. KadınHastalıkları uzmanınamuayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veyapsikiyatrist desteği degerekebilir. Yaklaşıkolarak % 70 jinekolojik,%30 psikolojiksebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. YoksaCinsel ilişki düşüncesiağrı ve huzursuzlukyaratacağındangeleceğinizi olumsuzetkiler. Bedenselhastalıklar ağrılı olabilir.
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