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her derde deva değil!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Viagra her derde deva değil!
2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama hassas bölge de etkilendi. Doktorlar sürekli yazıyor. Şekerim 180 civarında. İlaçlar da artık çok etkili değil. Ne yapmalıyım?
Lokal anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar "Her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında etkilenebilir.
Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı.
Böyle devam ettikçe depresyona da girersin.
Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder.
Karar verelim..
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  • 15 Mart 2018, Perşembe 14:11
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