Viagra her derde deva değil!

2008'de ayağımda problem vardı. Lokalanestezi için belden iğne yaptılar amahassas bölge de etkilendi. Doktorlar sürekliViagra yazıyor. Şekerim 180 civarında. İlaçlarda artık çok etkili değil. Ne yapmalıyım? Lokal anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar "Her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerinyüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonrasonuçlarını gönder. Karar verelim..
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