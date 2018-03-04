Kalp krizi sırasında alınması gereken 8 önlem

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, göğüste sıkışma hissi, yanma, hazımsızlık, nefes darlığı, solgunluk, terleme ve yorgunluğun kalp krizinin ilk belirtileri olarak göze çarptığını belirterek, kalp krizlerinin dörtte birinin herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkabildiğini ve kalp krizine benzer şikayetlerin de ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.