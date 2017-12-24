Yılbaşı gecesine özel saç önerileri

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yeni yıla doyasıya eğlenerek girmek için bütün planlar tamamlandı. Özellikle kadınlar, ışıl ışıl giysileriyle yılın ilk dakikalarına göz dolduran bir şekilde girmek için bütün hazırlıklarını yaptı. Saç Tasarımcı Sait Ersan da kadınlara yılbaşı gecesi için saç modeli önerilerinde bulundu. "Saç modelinizi seçerken bu önemli geceye özgü saçlarınız sizleri şık ve gösterişli yapacaktır" diyen Sait Ersan, saç modelinize mekân ve kıyafetinizi seçtikten sonra, yani en son karar vermeniz gerektiğini vurguladı. Bazı saç modellerinin dayanıklı olmaları ile ön plana çıktığını belirten Ercan, şöyle konuştu: Mesela örgülü saçlar en hızlı geçen gecede bile formlarını koruyabildikleri için yılbaşı gecesi için ideal bir seçim olabilir. Şık ve dikkat çekici bir etki için iri dalgalı saç modellerini tercih edebilirsiniz. Kolay kolay bozulmayacak ve rahat hareket edeceğiniz saç modellerinden birisini seçerseniz daha özgür olursunuz.

