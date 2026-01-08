Diyanet'ten 9 Ocak Cuma Hutbesi: Camilerde Namazın Önemi Anlatılacak

Namaz, büyük bir rahmettir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hadis-i şeriflerinde, "Sizden biri namaz kılarken aslında Rabbiyle konuşuyordur" buyurmaktadır. Dolayısıyla dinen meşru bir mazeret olmaksızın namazdan uzak kalmak, Allah Teâlâ ile hasbihalden mahrum kalmaktır. Sonra kılarım diye namazı ötelemek, dinin direğini zayıflatmaktır. Dünyalık meşgalelere dalarak namazı ihmal etmek, ilâhî lütfa mazhar olamamaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et" buyurmaktadır.

Aziz Müslümanlar!

Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, beş vakit namazın hediye edildiği Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Bu mübarek gece, Mescid-i Aksâ'nın Cenâb-ı Hak katındaki değerini yeniden hatırlatmaktadır. Tevhid ve vahdetin sembolü olan cami ve mescitlerin saygınlığını korumamız gerektiğini haber vermektedir. Bizler de Miraç Kandilini vesile kılarak, camilerde huzurda olalım. Omuz omuza vererek aynı safta divana duralım. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in "Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir" müjdesine nail olmak için secdelerde buluşalım. İşlediğimiz hata ve günahlarımız için tövbe edelim. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası, insanlığın huzur ve barışı, Mescid-i Aksâ'nın ve Gazze'nin özgürlüğü için Cenâb-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Bu vesileyle Miraç Kandilimizi şimdiden tebrik ediyorum. Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitirmek istiyorum: "Kurtuluşa eren müminler, namazlarını titizlikle kılmaya devam ederler. İşte Firdevs cennetinin vârisleri onlardır. Orada ebedi kalacak olanlar da onlardır."

1 Tirmizî, Tahâret, 1. 2 Buhârî, Salât, 36. 3 Tâhâ, 20/132. 4 Müslim, Salât, 215. 5 Mü'minûn, 23/9-11.