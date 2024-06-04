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Kurban Bayramı 9 gün tatil mi 2024? Bayram tatili kaç gün olacak, birleştirilecek mi? Arefe ve bayramın 1. günü ne zamana denk geliyor?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, özel sektör ve kamu kurumları çalışanları arasında bayram tatilinin süresi gündeme oturdu. 2024 yılında Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda merak uyandırdı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda idari izin eklenerek tatilin 9 güne çıkarılması, benzer bir uygulamanın Kurban Bayramı için de yapılıp yapılmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Kurban Bayramı için tatil süresi konusunda hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları merakla resmi açıklamaları bekliyor. Peki Kurban Bayramı 9 gün tatil mi 2024? Bayram tatili kaç gün olacak, birleştirilecek mi? Arefe ve bayramın 1. günü ne zamana denk geliyor?

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:20 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:20
Kurban Bayramı 9 gün tatil mi 2024? Bayram tatili kaç gün olacak, birleştirilecek mi? Arefe ve bayramın 1. günü ne zamana denk geliyor?

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Haziran ayına yaklaşırken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Özellikle, bayram öncesinde okulların tatil olmasıyla birlikte ailelerin tatil planlamaları da erken başladı. İşte, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili detaylar...

Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor?

2024 yılında Kurban Bayramı, Haziran ayına denk geliyor. Bu yılın dikkat çeken özelliği ise bayramın ilk gününün Pazar gününe denk gelmesi. Arefe günü ise 15 Haziran Cumartesi olarak belirlendi. Böylelikle bayramın başlangıcı 16 Haziran Pazar gününe, son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Uzatılacak mı?

Normal şartlarda, Kurban Bayramı tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Ancak, bu yılın özel bir durumu var. Önceki yıllarda olduğu gibi, Kabine Toplantısı'nda alınacak bir kararla tatilin uzatılması gündeme gelebilir. Özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarının toplamda 14 gün resmi tatil yapacağı belirtiliyor.

İdari İzin ve Resmi Tatiller

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, idari izinle tatilin 9 güne uzatılması tartışılıyor. Ancak, belirtilen süreç özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. İdari izin, 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları için geçerli.

Yıl sonuna doğru ise, özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarının 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli ve kültürel öneme sahip günlerde resmi tatil beklentisi bulunuyor.

Resmi Tatillerde Hangi Kurumlar Kapalı?

Resmi tatillerde, okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler (nöbetçi eczane hariç), hastaneler (acil servisler dışında), kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları), noterler, SGK, PTT, kargo firmaları gibi kurumlar kapalı olacak.

Kurban Bayramı tatiliyle ilgili son kararın önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda alınması bekleniyor. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair net bilgiler, toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

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