SINAVDA Z─░H─░N A├çIKLI─×I VE UNUTKANLI─×A KAR┼×I OKUNACAK DUALAR

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir i┼če ba┼člarken okunur. Mesela Kur'an-─▒ kerim ├Â─črenmeye ba┼člarken, yaz─▒ yazarken, s─▒nava girerken, dine ayk─▒r─▒ olmayan her i┼če ba┼člarken s├Âylemek iyi olur. Yap─▒lan i┼čin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hay─▒rla neticelenmesi i├žin dua etmi┼č oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI: "Rabbim! kolayla┼čt─▒r zorla┼čt─▒rma, Rabbim hay─▒rla sonu├žland─▒r"

"Allah├╝mme h─▒r li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'─▒m! Bu i┼či bana hay─▒rl─▒ k─▒l ve bu i┼či bana nasip eyle! Allah'─▒m beni kendi ba┼č─▒ma b─▒rakma. (Tirmizi,De'avat,90)

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-h─▒kni bi's salihin.Rabbi┼črahli sadri ve yessir li emri vahl├╝'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Haf─▒z, Ya Rakib, Ya Nas─▒r, Ya Allah. Rabbi yessir ve la t├╝assir, Rabbi temmim bi'l hayr. (S─▒nava girmeden ├Ânce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! ─░lmimi ve anlay─▒┼č─▒m─▒ artt─▒r ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! G├Â─čs├╝m├╝ a├ž, i┼čimi kolayla┼čt─▒r ve dilimdeki ba─č─▒ ├ž├Âz ki s├Âz├╝m├╝ anlas─▒nlar. Ya Haf─▒z Ya Rakib Ya Nas─▒r Ya Allah. Rabbim kolayla┼čt─▒r, zorla┼čt─▒rma; Rabbim! ─░┼čimi hay─▒rla tamama erdir.