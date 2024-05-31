SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

🤲🏻LGS'YE GİRECEKLER İÇİN KALEM DUASI || Başarı, unutkanlık, zihin açıklığı için hangi dualar okunur? En tesirli sınav duası okunuşu

LGS'ye girecek öğrenciler ve aileleri, büyük bir heyecan ve endişeyle dolu. Ancak sınav öncesi ruhsal bir hazırlık da önemli. Dualar, bu süreçte manevi güç kazanmak ve iç huzuru sağlamak için etkili bir araç olabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:25 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 14:25
🤲🏻LGS’YE GİRECEKLER İÇİN KALEM DUASI || Başarı, unutkanlık, zihin açıklığı için hangi dualar okunur? En tesirli sınav duası okunuşu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sınav stresiyle baş etmek için dualar, öğrencilere sadece sınavda başarı getirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel ve duygusal açıdan da destek olur. Bu dua ve ayetler, sadece sınav sürecini değil, hayatın her alanını kucaklayacak şekilde bir güç ve ilham kaynağı olabilir.

alt="" src="https://itkv.tmgrup.com.tr/2024/05/31/lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154597335.jpg" style="height:534px; width:800px" title="lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154597335.jpg">

SINAV DUASI

"Allahümme'nfa'nî bima 'allemtenî ve 'allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî."

alt="" src="https://itkv.tmgrup.com.tr/2024/05/31/lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154593382.jpg" style="height:544px; width:800px" title="lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154593382.jpg">

SINAV DUASI ANLAMI:

"Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir." (Hâkim, De'avât, No: 1879, I, 510)

alt="" src="https://itkv.tmgrup.com.tr/2024/05/31/lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154600256.jpg" style="height:534px; width:800px" title="lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154600256.jpg">

SINAVDAN ÖNCE OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na`büdü ve iyyâkenesta`în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

Bu duanın sınava girmeden önce 19 defa okunması gerekmektedir.

alt="" src="https://itkv.tmgrup.com.tr/2024/05/31/lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154599406.jpg" style="height:486px; width:800px" title="lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154599406.jpg">

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

alt="" src="https://itkv.tmgrup.com.tr/2024/05/31/lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154597335.jpg" style="height:534px; width:800px" title="lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154597335.jpg">

SINAVA GİRERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

SINAVA BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

alt="" src="https://iatkv.tmgrup.com.tr/c95cb6/0/0/0/0/0/0?u=https%3a%2f%2fitkv.tmgrup.com.tr%2f2024%2f05%2f31%2flgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154596170.jpg&mw=800" style="height:450px; width:800px" title="lgsye-girecekler-icin-kalem-duasi-basari-unutkanlik-zihin-acikligi-icin-hangi-dualar-okunur-en-tesirli-sinav-d-1717154596170.jpg">

SINAVDA ZİHİN AÇIKLIĞI VE UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNACAK DUALAR

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De'avat,90)

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü: Gündem Avrupa Birliği!
Jose Mourinho Fenerbahçe’de: İmzalar atıldı! Aziz Yıldırım’dan açıklama geldi
Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor! Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!
Mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu
HDP’li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı! FETÖ taktiği tutmadı!
Son dakika: Türkiye ilk çeyrekte büyüdü! İşte rakamlar... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: Kararlı adımlarla ilerliyoruz
FETÖ firarisi Enes Kanter’den ’himmet’ itirafı! Örgüte 110 milyon dolar verdiğini evi ve arabasının olmadığını söyledi
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...
Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak! AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başlıyor: İşte masadaki başlıklar
Tel Aviv-Tahran krizi Avrupa’ya sıçradı! Israel Katz ‘İran Fransa’da saldırı planlıyor’ dedi: İlk hamle İsveç’ten geldi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi bekleyen tehlikeyi duyurdu: Koçspor!
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev
SON DAKİKA