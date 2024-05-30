Bayram tatili birleştirilecek mi, kaç gün sürecek? Kurban Bayramı 9 gün tatil mi 2024? Arefe ve bayramın 1. günü ne zamana denk geliyor?

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Haziran ayına yaklaşırken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Özellikle, bayram öncesinde okulların tatil olmasıyla birlikte ailelerin tatil planlamaları da erken başladı. İşte, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili detaylar...

Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor? 2024 yılında Kurban Bayramı, Haziran ayına denk geliyor. Bu yılın dikkat çeken özelliği ise bayramın ilk gününün Pazar gününe denk gelmesi. Arefe günü ise 15 Haziran Cumartesi olarak belirlendi. Böylelikle bayramın başlangıcı 16 Haziran Pazar gününe, son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.