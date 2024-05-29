Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü, nereli?

38 yaşındaki Çomoğlu, iki yıl önce kanser teşhisi aldıktan sonra tedavi sürecine girmişti. Bu süre zarfında, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgiler zaman zaman kamuoyu ile paylaşıldı. Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, acı haberi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.