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Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü, nereli?

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Gülşah Çomoğlu, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Çomoğlu Unutma Beni, Yüksek Sosyete ve Kasaba Doktoru gibi birçok dizideki başarılı performanslarıyla tanınıyordu. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü, nereli? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:58 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:58
Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü, nereli?

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38 yaşındaki Çomoğlu, iki yıl önce kanser teşhisi aldıktan sonra tedavi sürecine girmişti. Bu süre zarfında, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgiler zaman zaman kamuoyu ile paylaşıldı. Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, acı haberi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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Günal, paylaşımında "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı.

Gülşah Çomoğlu'nun cenaze töreni yarın öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak. Çomoğlu, ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla Kanlıca Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Çomoğlu'nun vefatı sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Meslektaşları ve hayranları sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı. Oynadığı rollerle izleyicilerin gönlünde taht kuran Çomoğlu'nun vefatı hayranlarında büyük bir üzüntü yarattı.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Çomoğlu, Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandırdı. Çomoğlu, 'Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.

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