YARIN OTOBÜSLER BEDAVA MI? 29 Mayıs İstanbul’da metro, metrobüs, marmaray, vapur, tramvay ücretsiz mi? Köprü ve otoyollar...

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29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesi, tarihin seyrini değiştiren büyük bir olaydır. Her yıl bu tarih, İstanbul'da çeşitli etkinlikler ve konserlerle coşkuyla kutlanır. Ancak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde toplu taşıma hizmetlerinin durumu her yıl olduğu gibi merak konusudur.

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA, KÖPRÜ, OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Bu sene için henüz bir duyuru paylaşılmasa da bu sene de 29 Mayıs'ta toplu taşımanın ve köprü, otoyolların ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.