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29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İstanbul'un Fethi kutlamaları sebebiyle...

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu için araştırmalar hızlandı. İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak ve bu özel günün heyecanı tüm şehri sarmış durumda. Her yıl olduğu gibi, 29 Mayıs tarihi çeşitli etkinliklerle anılacak ve İstanbul'un tarihine yapılan bu önemli katkı vurgulanacak. Peki yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 19:59 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 19:59
29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İstanbul’un Fethi kutlamaları sebebiyle...

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29 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar başladı. Bu özel günü kutlamak isteyen İstanbul sakinleri ve ziyaretçiler, 29 Mayıs 2024 tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul, 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Mayıs'ta toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor.

Bu nedenle 29 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen gün, okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

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