SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

ABD'li rapçi Rylo Huncho "tık" diye gitti: Canlı yayında silah patladı

Sosyal medyada "tık" için yapılan çılgınlıklar can almaya devam ediyor. ABD'li rapçi Rylo Huncho, Instagram'da canlı yayın yaparken trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Rylo Rucho elindeki silahla video çekerken kazara kendini kafasından vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 10:03 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 10:22
ABD’li rapçi Rylo Huncho tık diye gitti: Canlı yayında silah patladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'li rapçi Rylo Huncho, Instagram'da canlı yayın yaparken trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 20 Mayıs akşamı gerçekleşti. Genç rapçi Huncho, takipçileriyle etkileşimde bulunmak için Instagram hikayesi çekti.

CANLI YAYINDA SİLAH PATLADI
Rylo Huncho elinde tuttuğu silahla ilgili şakalar yaparken, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.

ABD'li rapçi Rylo Huncho Canlı yayında kafasına sıktı!

Görgü tanıkları ve olay anında canlı yayını izleyen hayranları, durumu şok içinde karşıladı.

RYLO HUNCHO HAYATINI KAYBETTİ
New York Post'ta yer alan habere göre 17 yaşındaki Runcho hayatını kaybetti.

KAZA MI İNTİHAR MI
Runcho'nun kuzeni ise yaşanan olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Tebriz’de başladı
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi denetimleri! 2 firmaya 7 milyar TL’lik rekor ceza!
İran’da seçim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı için sandık 28 Haziran’da kurulacak!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı!
İran’daki helikopter kazasına ne sebep oldu? İşte dikkat çeken ayrıntılar! Komplo mu yoksa teknik arıza mı?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Mayıs 2024 hava durumu
Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan’dan Eurovision’daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
Yaz meyvelerinde aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor
TAKVİM’den Fenerbahçe’nin tarihi zaferinin perde arkası: Dusan Tadic’in derbi öncesi yaptığı tarihi konuşma zaferi getirdi!
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
Tarihi hüsran böyle geldi! TAKVİM mercek altına aldı: Galatasaray’ın yenilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
SON DAKİKA