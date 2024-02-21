Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Yatsı namazı kılınışı! İstanbul, Ankara, İzmir yatsı namazı saatleri...

Yatsı namazı kılınışı! Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İstanbul, Ankara, İzmir yatsı namazı saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına saatler kaldı ve teravih namazını kılacak olanlar yatsı namazı ile ilgili bilgileri de merak eder oldu. İşte detaylar...

İLLERE GÖRE İSTANBUL, ANKARA İZMİR YATSI NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR? Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.