AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Gaziantep AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

2024 yerel seçimleri öncesi Gaziantep'te merak edilen AK Parti Belediye Başkan adayı hakkında araştırmalar arttı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı. İşte 31 Mart 2024 Gaziantep AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ve YSK 2023 seçim takvimi...

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.