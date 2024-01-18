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AK Parti Aksaray Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti belediye başkan aday adayları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yapıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken vatandaşlar AK Parti Aksaray Belediyesi başkan adayı hakkında araştırmalara başladı. Peki, AK Parti Aksaray Belediyesi başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 11:17 Güncelleme 18 Ocak 2024, 11:19
AK Parti Aksaray Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Aksaray belediye başkan adayı 2024 hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Aksaray belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

AK PARTİ AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Aksaray Belediyesi başkan adayı bugün açıklanacak.

MHP

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MHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi! 31 Mart 2024 yerel seçim MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler! AK Parti-MHP-Cumhur İttifakı

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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