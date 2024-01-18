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AK Parti Afyon Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelindeki yerel seçimlere yönelik hazırlıklar hız kazanırken, AK Parti Afyon Belediyesi başkan adayı merak konusu oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Afyon Belediye Başkan adayını belirledi mi? 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi açıklandı mı? soruları sıkça araştırılan konular arasındaki yerini aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 11:09 Güncelleme 18 Ocak 2024, 11:14
AK Parti Afyon Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Afyon Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ AFYON BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Afyon Belediyesi başkan adayı bugün belli olacak.

MHP

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MHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi! 31 Mart 2024 yerel seçim MHP yerel seçim adayları iller ve ilçeler! AK Parti-MHP-Cumhur İttifakı

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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