AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Adana AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

Genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

ÖN SEÇİM YSK'TA BİLDİRİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca, siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.