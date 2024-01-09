88 nerenin plakası sorusu sosyal medyayı salladı! Google’de ne çok o soru aratıldı! Meğer yanıtı...

Google arama motoru, 2023 yılını geride bırakırken en çok merak edilen sorular arasında dikkat çeken bir başlığı taşıdı. Türkiye genelinde en çok aranan soru, "88 nerenin plakası?" oldu. Kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan bu soru, internet kullanıcılarının merakını cezbetmeye devam ediyor. İşte yanıtı...
88 NERENİN PLAKASI?
2023 yılında, Google'da en popüler arama ''88 nerenin plakası?'' olarak belirlendi.
'88 nerenin plakası?' sorusu, araştırma trendlerindeki yüksek ilgi nedeniyle 2023 yılında Google'da en çok aranan soru oldu.
MEĞER DİZİDE KULLANILMIŞ
Bir dijital platformda yayınlanan dizide kullanılan plaka vatandaşları araştırmalara yönlendirdi. Dizideki 88 plakasının görüldüğü sahne çok konuşulurken plaka sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ülkemizde 88 plaka kodu bulunmamaktadır.