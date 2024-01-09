88 nerenin plakası sorusu sosyal medyayı salladı! Google’de ne çok o soru aratıldı! Meğer yanıtı...

Google arama motoru, 2023 yılını geride bırakırken en çok merak edilen sorular arasında dikkat çeken bir başlığı taşıdı. Türkiye genelinde en çok aranan soru, "88 nerenin plakası?" oldu. Kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan bu soru, internet kullanıcılarının merakını cezbetmeye devam ediyor. İşte yanıtı...