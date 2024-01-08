ASKERLİĞİM e-devlet: turkiye.gov.tr sorgulama ekranı! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sevk tarihi...

ASKERLİĞİM E-DEVLET SORGULAMA EKRANI || Bedelli askerlik yerleri hakkında araştırmalar hızlandı. Bedelli askerlik başvuruları için verilen sürenin tamamlanmasının akabinde gözler Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) çevrildi. 2024 ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve sevk tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Böylelikle 2024 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU 2024? 2024 yılı Bedelli askerlik sevk tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin MSB'den açıklama geldiği taktirde haberlerimizde yer verilecektir. BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.