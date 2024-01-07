AK Parti Kastamonu Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Kastamonu AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya ve seçim atmosferine daha yakından dahil olmaya yönlendirdi. Bu bağlamda Kastamonu seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Kastamonu Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.