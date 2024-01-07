AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti, CHP, İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı. 2024 yılında gerçekleşecek olan bu seçimler, ülke genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarların belirlenmesine aracılık edecek. Bu kapsamlı süreç, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gibi önemli siyasi partilerin aday tercihlerini vatandaşların merakla beklediği bir dönemi başlatmış durumda. Peki, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu?
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrimizin adayları açıklanacak.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin
CHP
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.