AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Eskişehir AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği tarihlerle birlikte 2024 yerel seçimleri için heyecan dorukta. Seçim günü yaklaşırken Eskişehir AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Belediye başkan adayları belirlendi mi?
AK PARTİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin
Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor.
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.
Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.