AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Eskişehir AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği tarihlerle birlikte 2024 yerel seçimleri için heyecan dorukta. Seçim günü yaklaşırken Eskişehir AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Belediye başkan adayları belirlendi mi?

AK PARTİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.



Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.