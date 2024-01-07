SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Erzurum AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

2024 yerel seçimlerine az bir süre kala Erzurum AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi araştırlan konular arasında yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile görüşmelerin mutabatla yapıldığını belirterek, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday gösterecek" dedi. Peki AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 12:19 Güncelleme 07 Ocak 2024, 12:22
AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Erzurum AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı. Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar ve 31 Mart 2024 Erzurum AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.

Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz belli olmadı.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin İstanbul adayını açıklayacak!
Son dakika: İstanbul D-100 karayolu Esenyurt mevkiinde İETT otobüsü direğe çarptı
Kaçak villa rezaletinde CHP yandaşı Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu suçu mühendisi attı: “Tekstilciyim, aylık gelirim 10 bin lira”
SON DAKİKA