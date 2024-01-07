AK Parti Elazığ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Elazığ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Elazığ belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Elazığ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Elazığ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...