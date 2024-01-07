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AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ve MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi merakla araştırılmaya başlandı. 2024 yerel seçimleri yaklaşıyor. Bu noktada Edirne'nin başkan adayı gündeme geldi. Peki AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi açıklandı mı?

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 11:38 Güncelleme 07 Ocak 2024, 11:40
AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayının kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 yerel seçimler takvimini yayımladı.Peki 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.



Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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