AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayının kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 yerel seçimler takvimini yayımladı.Peki 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ne zaman açıklanacak?
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin