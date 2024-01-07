AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayının kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 yerel seçimler takvimini yayımladı.Peki 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ne zaman açıklanacak?