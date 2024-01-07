AK Parti Çanakkale Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

2024 yerel seçimleri öncesi Çanakkale'de merak edilen AK Parti Belediye Başkan adayı hakkında araştırmalar arttı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı. İşte 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ve YSK 2024 seçim takvimi...
AK PARTİ
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı.