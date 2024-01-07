Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği tarihlerle birlikte 2024 yerel seçimleri için heyecan dorukta. Seçim günü yaklaşırken Bingöl AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti Bingöl Belediyesi başkan adayı kim oldu? Belediye başkan adayları belirlendi mi?
AK PARTİ
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.